Die Titel des grössten amerikanischen Eierlieferanten Cal-Maine haben seit Anfang Januar 80 Prozent zugelegt. Mitte Dezember erreichten sie mit 114 Dollar ein Allzeithoch. Dieser Preis ist mehr als doppelt so hoch wie der Jahrestiefstand von 53 Dollar per Anfang Januar. Erst in den vergangenen Tagen gerieten die Cal-Maine-Aktien stärker unter Druck. Sie notieren aktuell bei 103 Dollar.