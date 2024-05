Leerverkäufe gegen den Schweizer Franken

Die Frankenschwäche lässt sich nur teilweise durch die bullishe Marktstimmung erklären. Es gibt auch andere Gründe: Zum einen hat die Schweizerische Nationalbank im März die Zinsen gesenkt, was die Zinsdifferenz zum Euroraum erhöht hat. Zum anderen werden vermehrt Wetten gegen den Schweizer Franken abgeschlossen. «Wir haben festgestellt, dass Leerverkäufe des Schweizer Frankens bei unseren globalen Kunden in letzter Zeit sehr beliebt sind», schreibt Roberto Mandorino, Head of Investments & Advice bei J.P. Morgan Private Bank, in einer Notiz.