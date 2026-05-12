Erst vor kurzem hatte Amazon die Partnerschaften mit den KI-Spezialisten OpenAI und Anthropic vertieft, die viel Geld für Rechenleistung von Amazon ausgeben. Insgesamt profitiert Amazon von der rasant wachsenden Nachfrage nach KI-Inferenz, also der Anwendung eines bereits trainierten KI-Modells etwa durch sogenannte KI-Agenten, um etwa Vorhersagen zu machen oder Wissen konkret anzuwenden. Amazon kommt hierbei auch die Verwendung des eigenen KI-Chips Trainium zugute, der Kostenvorteile bietet.