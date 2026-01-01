Der Jahreswechsel ist wie gemacht für einen Blick auf die Finanzen. Schnell wird klar: Da hat sich ganz schön viel Münz angesammelt. Also ab zur Bank damit! Wer es aufs Konto einzahlen will, merkt schnell: So einfach geht das gar nicht. Entweder nimmt die Hausbank gar kein Münz entgegen. Oder nur wenn man Vorarbeit leistet und die Münzen eigenhändig in Rollen à 50 Stück einwickelt.