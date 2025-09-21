Abbott Labs wird vom Markt übersehen

Im Gesundheitsbereich ist das Anlageteam von Capital Group besonders von Abbott Labs überzeugt. Das Unternehmen ist in den am schnellsten wachsenden Segmenten des Gesundheitswesens wie Diabetes sowie bei Produkten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen tätig. Es ist ein stabiler Gewinn- und Dividenden-Compounder. Der Diabetes-Bereich ist ein wichtiger Treiber und trägt massgeblich zu den Margen bei, betont die Expertin von Capital Group. «Es ist ein weiteres Beispiel für ein Unternehmen, das vom Markt derzeit übersehen wird. Abbott Labs hat seine Gewinne stabil gesteigert und gleichzeitig seine Dividende seit über 50 Jahren nicht gekürzt. Wir halten die Aktie seit 1980.»