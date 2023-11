Die Zahlen zum dritten Quartal seien - unterstützt durch das Wachstum in China und Brasilien - leicht besser ausgefallen als erwartet, schreibt Analystin Sibylle Bischofberger von Vontobel. Das Management habe zudem seinen Ausblick bekräftigt, was im aktuell herausfordernden Umfeld positiv zu werten sei. Straumann dürfte dank seinem breiten, hochwertigen Produkteportfolio im Dentalbereich seinen Marktanteil weiter ausbauen und die Profitabilität verbessern, so die Expertin weiter.