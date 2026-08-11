Ein ETF ist ein an der Börse gehandelter Investmentfonds. In den meisten Fällen bildet er einen Börsenindex, wie den Swiss Market Index (SMI) mit den wertvollsten Schweizer Aktien, passiv nach. Beispiele sind der «UBS (CH) ETF - SMI» oder «iShares SMI ETF». Mit einem ETF-Kauf investiert man also breit gestreut in viele verschiedene Unternehmen oder Anlageklassen, was das Risiko im Vergleich zu Einzelaktien senkt. Neben den passiven Varianten gibt es vermehrt auch aktiv verwaltete ETFs von Fondsmanagern mit verschiedensten Anlagestrategien oder -themen. Diese sind allerdings weiterhin eine Nische im ETF-Markt.