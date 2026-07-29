ETF auf den Swiss Leaders Index (SLI)

Der Swiss Leader Index (SLI) bildet die Wertentwicklung der 30 grössten und am meisten gehandelten, liquidesten Unternehmen des Schweizer Aktienmarktes ab. Er setzt sich somit aus den 20 SMI-Titeln und den zehn grössten SMIM-Titeln zusammen. Anlegerinnen und Anleger können in den Index zum Beispiel über den «UBS ETF (CH) - SLI» investieren. Interessant ist der SLI deshalb, weil er in der Vergangenheit gegenüber dem SMI wie auch dem SPI (Swiss Performance Index) besser performte.