Von der Entwicklung profitierten vor allem die deutschen Autokonzerne. Ihre Neuzulassungen stiegen in den ersten neun Monaten um 4,4 Prozent und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Ihr gemeinsamer Marktanteil erhöhte sich auf 39,5 Prozent. Zu den Gewinnern zählten Volkswagen und BMW. Marktanteile abgeben mussten hingegen unter anderem Stellantis, Toyota und Tesla. Der US-Elektroautobauer verzeichnete im bisherigen Jahresverlauf einen Absatzrückgang von 39 Prozent. Angesichts der Entwicklung sei das für 2035 geplante Verbot für neue Verbrenner nicht mehr haltbar und dürfte aufgeweicht werden, erwartet der Experte Gall.