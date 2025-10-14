Die EU-Kommission hat gegen die Modemarken Gucci, Chloe und Loewe eine Geldstrafe von insgesamt 157 Millionen Euro verhängt. Grund seien Preisabsprachen, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit. Die drei Modefirmen hätten sich in die Geschäftsstrategie ihrer Einzelhändler eingemischt und ihnen Beschränkungen auferlegt. Dazu zählten die Vorgabe, nicht von empfohlenen Verkaufspreisen abzuweichen, ausserdem Vorschriften für maximale Rabattsätze sowie bestimmte Zeiträume für den Abverkauf. Ein solches wettbewerbswidriges Verhalten erhöhe die Preise und schränke die Auswahl für die Verbraucher ein.