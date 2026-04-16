Konkret geht es demnach um Daten zu Suchanfragen, Rangfolgen in den Ergebnissen sowie Klick- und Nutzungsverhalten. Diese sollten Drittanbietern zu fairen Bedingungen zur Verfügung gestellt werden, heisst es. Die Wettbewerbshüter in Brüssel legten dabei auch fest, was Google teilen muss.