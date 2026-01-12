Die EU-Kommission hat im Streit über Zölle auf Elektroautos aus China ihre Vorschläge ‌zu Mindestpreisen ‌vorgelegt. Die Preise sollen dabei für jedes Fahrzeug separat berechnet werden, statt eines einheitlichen Mindestpreises für alle Autos, wie ​aus dem Papier vom Montag hervorgeht. Ziel ‌sei es, dass ‌so die schädlichen Auswirkungen von chinesischen Subventionen ausgeglichen würden. Zudem sollen Anreize geschaffen werden, dass die Zölle nicht durch den Import etwa von Hybridautos umgangen werden. Auch ⁠sollen chinesische Investitionen in der Europäischen Union angerechnet werden.