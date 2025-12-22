Ein EU-Kommissionssprecher bezeichnete diesen Vorschlag am Montag als «praktikable Alternative». «In den vergangenen Wochen hatten wir erste positive Anzeichen für Preiszusagen bei batterieelektrischen Fahrzeugen», sagte er.
In der EU gelten für Elektroautos aus China Strafzölle von bis zu 35 Prozent, die zusätzlich zum bestehenden allgemeinen Importzoll von zehn Prozent erhoben werden. Betroffen davon sind neben chinesischen Herstellern wie BYD oder SAIC auch deutsche Autobauer wie Volkswagen und BMW.
(Reuters)