Ein EU-Kommissionssprecher bezeichnete diesen ​Vorschlag am Montag ‌als «praktikable Alternative». «In ‌den vergangenen Wochen hatten wir erste positive Anzeichen für Preiszusagen bei batterieelektrischen Fahrzeugen», sagte er.

⁠In der EU gelten für Elektroautos aus China Strafzölle von ​bis zu 35 Prozent, ‌die zusätzlich ‍zum bestehenden allgemeinen Importzoll von zehn ​Prozent erhoben werden. Betroffen davon sind neben chinesischen Herstellern ‌wie BYD oder SAIC ⁠auch deutsche Autobauer ‌wie Volkswagen und BMW.

(Reuters)