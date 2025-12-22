⁠In der EU gelten für Elektroautos aus China Strafzölle von ​bis zu 35 Prozent, ‌die zusätzlich ‍zum bestehenden allgemeinen Importzoll von zehn ​Prozent erhoben werden. Betroffen davon sind neben chinesischen Herstellern ‌wie BYD oder SAIC ⁠auch deutsche Autobauer ‌wie Volkswagen und BMW.