Die Devisenumfrage zeigt aber auch, wie wenig Vertrauen Schweizer Unternehmen in den Euro haben. Die rund 300 im Spätherbst befragten Schweizer Firmen sehen den Eurokurs bei 91 Rappen. Es erstaunt deshalb kaum, wenn die UBS-Ökonomen eine wesentliche Anmerkung hinterherschieben. «Bleibt die Erholung aber aus und materialisieren sich die zahlreichen bestehenden wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken, dürfte sich der Franken in den Augen der Experten auch 2026 weiter aufwerten. In diesem Fall sehen sie den Eurokurs bei 90 Rappen.» Dies ist das Kursniveau, das der Experte der Bank J. Safra Sarasin als mögliches Interventionslevel der SNB sieht.