Der Euro bleibt mit 0,9297 zwar unter 0,93, hat sich aber von den Tiefstständen von vor dem Silvester etwas entfernt. Der US-Dollar ist mittlerweile wieder deutlich über 0,84 gestiegen. Mit 0,8490 steht er gar wieder in der Nähe der Marke von 0,85 Fr. Am vergangenen Freitag hatte er noch deutlich unter 84 Rappen gekostet.