Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) gesunken. Am Nachmittag gab die Gemeinschaftswährung die Kursgewinne vom Vortag wieder ab und wird bei 1,0907 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hat sie noch auf einem Tageshoch von 1,0940 Dollar notiert.