Der Pariser Börsenbetreiber Euronext warnt vor Turbulenzen an den Finanzmärkten im Falle eines Sieges extremer Parteien bei der Parlamentswahl am Sonntag. Frankreichs Wirtschaftsmodell mache das Land anfällig für steigende Zinsen für Staats- und Unternehmensanleihen, sagte Euronext-Chef Stephane Boujnah am Dienstag dem Sender France Inter Radio. «Um weiterhin ein System zu finanzieren, in dem 58 Prozent unserer Wertschöpfung in die öffentlichen Ausgaben fliessen, müssen wir uns in grossem Umfang beim Rest der Welt verschulden», fügte er hinzu. «Und wir brauchen den Rest der Welt, um uns Kredite zu geben.»