Ankündigung einer Neuwahl in Spanien

Relativ unbeeindruckt ließ die Anleger auch die Ankündigung einer Neuwahl in Spanien. Der spanische Leitindex Ibex gab 0,1 Prozent nach. Nach einer Schlappe bei Regionalwahlen hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez für den 23. Juli die Neuwahl des Parlaments angesetzt. Die Hoffnung auf das Ende der Konflikte in Sanchez' Koalition, nachdem die konservative Volkspartei (PP) bei den Kommunalwahlen am Sonntag die regierenden Sozialisten verdrängt hatte, hatte den Ibex zuvor leicht ins Plus gehievt.