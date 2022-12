Nachdem der Stoxx 600 die meiste Zeit des Jahres hinter dem S&P 500 zurückgeblieben war, hat er in den letzten zwei Monaten zu seinem US-Pendant aufgeschlossen. Die Erholung spiegelt zum Teil die neu entdeckte Stärke der zyklischen Aktien wider, die in Europa in Hülle und Fülle vorhanden sind. Unternehmen aus der Technologiebranche, dem Einzelhandel, der Reisebranche und der Industrie profitieren von der nachlassenden chinesischen Rhetorik in Bezug auf Covid und den zaghaften Schritten zur Wiedereröffnung.