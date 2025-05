Die Goldman-Strategin Sharon Bell geht davon aus, dass Anleger angesichts der relativ niedrigen Bewertungen und der hohen Konzentration in den USA weiterhin in die Region umschichten werden. «Wir stellen ausserdem fest, dass die Inflation in Europa in diesem Jahr weiter zurückgehen dürfte und dass ein enger Zusammenhang zwischen niedrigerer Inflation und höheren Durchschnittsbewertungen besteht», schrieb sie kürzlich in einer Mitteilung.