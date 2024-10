Raiffeisen und UniCredit suchen seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor über zwei Jahren nach einem Ausweg aus ihren Verstrickungen in Russland. Die beiden europäischen Banken gehören zu den grössten noch übriggebliebenen Finanzinstituten in Russland. Von der Regierung von Präsident Wladimir Putin werden sie als unverzichtbare Kanäle für Auslandszahlungen angesehen.