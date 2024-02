«Dieses Jahr stand im Zeichen eines sehr hohen Wachstums in allen unseren globalen Sparten und einer Menge Rückenwind in Europa», sagte Santander-Chefin Ana Botin in einem Interview am Mittwoch. «Was wir sehen, ist ein noch besseres Jahr ’24, in dem wir einen ganz anderen Motor haben werden, mehr auf der Seite des Massengeschäfts, das heisst in Europa und den USA, und mehr in Südamerika.»