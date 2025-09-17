Die Rally an den amerikanischen Aktienmärkten hat den S&P 500 auf über 6600 Punkte, den Nasdaq 100 auf über 24'000 Punkte getrieben - beide US-Indizes stehen damit auf Rekordniveau. Anders sieht es mancherorts in Europa aus. Der Swiss Market Index schwankt um die 12'000-Punkte-Marke und ist damit deutlich vom Höchststand bei 13'166 Punkte von Anfang März entfernt. Auch der deutsche Leitindex Dax hat seine Rekordmarke vom Sommer - rund 24'550 Punkte - wieder preisgegeben und weist zurzeit 23'400 Punkte auf.