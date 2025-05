Die Deutsche Börse etwa hob in den vergangenen Wochen die Vorteile einer heimischen Notierung hervor, wie aus einem Dokument hervorgeht, das an deutsche Unternehmen und IPO-Berater verteilt wurde. Darin warnt sie Firmen, die in den USA an die Börse gehen, vor einer schwachen Kursentwicklung, höheren Kosten und Klagerisiken. EU-Unternehmen mit US-Notierung zeigten am ersten Handelstag und darüber hinaus eine tendenziell schwächere Performance als die Gesamtheit der Börsenneulinge.