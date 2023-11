In den letzten drei Monaten sind bei börsennotierten europäischen Unternehmen Übernahmeangebote in Höhe von etwa 37 Milliarden Euro eingetrudelt. Schnäppchenjäger von Blackstone bis Cinven versuchen die Gunst der derzeit geschwächten Aktienmärkte zu nutzen. In einigen Fällen können die Zielfirmen nicht entscheiden, ob die Aktionäre ein gutes Angebot erhalten.