Die Zahlen zum ersten Quartal, die über den Erwartungen lagen, gaben den DSM-Aktien nun etwas Auftrieb, sie notieren nun bei rund 65 Euro. Analysten sind überwiegend positiv eingestellt. Deren 13 empfehlen die Aktie zum Kauf, acht haben ein «Halten»-Rating, nur einer rät zum Verkauf des Titels. Das ist insgesamt eine höhere Empfehlungsrate als bei Givaudan. Das durchschnittliche Kursziel bei der DSM-Aktie beträgt 78 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 20 Prozent entspricht.