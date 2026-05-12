«Im Konflikt mit dem Iran scheint sich der Ton wieder zu verschärfen», konstatierte Commerzbank-Analyst Michael Pfister. «Entscheidend ist, ‌dass die Strasse von Hormus ohne eine wie auch immer geartete Einigung ​weiter geschlossen bleibt, mit all den dazugehörigen Auswirkungen auf die Inflation und die Zentralbankentscheidungen.» Mit jedem Tag, der vergehe, dürften die Konsequenzen dieser Schliessung gravierender werden. Die Ölpreise legten wie bereits zum Wochenauftakt um rund drei Prozent zu. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um bis zu 3,6 Prozent auf 107,96 Dollar je Barrel; der Preis für US-Leichtöl WTI zog in der Spitze um 3,9 Prozent auf 101,91 Dollar an. «Der Optimismus hinsichtlich eines baldigen Friedensabkommens scheint wieder ‌zu schwinden», konstatierte Suvro Sarkar, Energieexperte bei der DBS Bank. «Wenn wir bis Ende Mai keine Einigung sehen, dann sind Aufwärtsrisiken für die Ölpreise definitiv gegeben.»