Die Reaktion auf die neuen US-Militärschläge gegen Ziele im Iran falle bislang verhalten aus, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. «Die Mehrzahl der Anleger ‌erwartet offenbar nicht, dass die Situation erneut grossflächig und langfristig eskaliert.» Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee ‌verteuerte sich um bis zu 3,8 Prozent auf 91,45 Dollar je Barrel (159 ​Liter). Dies gab den europäischen Ölwerten Auftrieb. Die Aktien von TotalEnergies, Repsol und Aker BP stiegen daraufhin um bis zu 2,5 Prozent. Die in London notierten Titel von BP und Shell wurden wegen eines britischen Feiertags nicht gehandelt.