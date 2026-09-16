Nun hat das Unternehmen auch den Titel als wertvollstes Unternehmen an der Pariser Börse verloren und steht im Ranking des CAC40 noch an zweiter Stelle hinter L'Oréal. Und auch im Euro Stoxx 50 ging es auf Rang fünf von zwei zurück. ASML SAP, L'Oréal und Siemens reihen sich vor LVMH ein. Das ist ein symbolträchtiger Rückschlag für den Luxusriesen, der die europäischen Börsenindizes während des Booms nach der Corona-Pandemie noch angeführt hatte.