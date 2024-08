Andere erkennen das Problem an. So senkte Union Investment den Nettoinventarwert eines 4-Milliarden-Euro-Fonds im vergangenen Monat um 17 Prozent, nachdem das Unternehmen nicht in der Lage war, Immobilien zum Buchwert zu verkaufen, um die Rückzahlungen zu bedienen. Die Commerz Real schrieb eine Investition von 50 Millionen Euro in das Elbtower-Projekt in Hamburg ab, nachdem der Projektentwickler in Konkurs gegangen war.