Künstliche Intelligenz

Bei der Entwicklung sogenannter grosser KI-Sprachmodelle geben die USA mit ChatGPT von OpenAI oder Gemini von Google sowie China mit DeepSeek den Takt vor. Als einzig verbliebene europäische Hoffnung gilt Mistral aus Frankreich. Deutsche Startups machen sich mit hochspezialisierter KI einen Namen. Für das Training und den Betrieb ihrer Programme sind diese Firmen jedoch von aussereuropäischer Technologie abhängig. Die hierfür notwendigen Hochleistungsprozessoren stammen meist von den US-Anbietern Nvidia oder AMD. Die EU-Politiker räumen mittlerweile ein, dass die EU-Regulierung des KI-Sektors die Innovation eher gebremst hat - weshalb sie nun geändert werden soll. Gleichzeitig rückt auch durch Gerichtsurteile immer mehr ins Bewusstsein, dass man gerade US-KI-Anbietern das kostenlose Training mit riesigen europäischen Datensätzen etwa bei Büchern oder Musik erlaubt hatte.