Während die Energiekrise in Europa weitergeht und die Tage kälter werden, machen sich die explodierenden Preise in den Lieferketten bemerkbar. In Deutschland, das am stärksten von russischem Gas abhängig ist, stiegen die Einfuhren wichtiger Chemikalien in der ersten Jahreshälfte um 40 Prozent, da die Unternehmen gasintensive Prozesse zunehmend durch Produkte aus anderen Ländern ersetzen.