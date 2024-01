Die Anleger ziehen es möglicherweise vor, europäische Aktien als Stellvertreter für China zu nutzen, anstatt sich direkt zu engagieren, selbst wenn die Regierungsmassnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft die Stimmung verbessern. Der Eurozonen-Benchmark ist nach wie vor sehr international ausgerichtet, da weniger als ein Drittel der Einnahmen seiner Mitglieder innerhalb der Eurozone erzielt werden. Nach Angaben der Strategen von Goldman Sachs ist er zu 37 Prozent im breiteren Europa, zu 22 Prozent in Nordamerika, zu 25 Prozent in Asien und zu 16 Prozent in den Schwellenländern engagiert.