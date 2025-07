Die Aktionäre von Evolva haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung für die Änderung des Namens der Firmenhülle in EvoNext Holdings SA gestimmt. Der Schritt erfolgt, nachdem das operative Geschäft Ende 2023 an die kanadische Lallemand-Gruppe verkauft wurde. Beim damaligen Verkauf wurde eine Namensänderung vereinbart.