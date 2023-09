Wie Evolva weiter mitteilt, ist Nice & Green nun an das Unternehmen herangetreten, um einen anderen Auszahlungszeitplan vorzuschlagen. So sei Evolvas Bedarf an liquiden Mitteln tiefer als ursprünglich bei der Unterzeichnung der neuen Finanzierungsvereinbarung im Juni prognostiziert. Dadurch könne Evolva dem von Nice & Green gewünschten anderen Auszahlungszeitplan zustimmen.