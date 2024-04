So wurden die Anträge von Nive & Green auf einen Widerruf der Liquidation und der Dekotierung angenommen, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Abgelehnt wurde hingegen die beantragte Einführung einer Opting-Out-Klausel in den Statuten. Diese hätte es Nice & Green - gemäss letztem Stand Inhaber von 26 Prozent der Evolva-Aktien - erlaubt, bei einem Überschreiten der Drittelschwelle auf ein Angebot zur Übernahme sämtlicher Aktien zu verzichten.