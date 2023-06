Konkret verfügt Evolva den Angaben zufolge auf Basis der bestehenden Finanzierungsvereinbarung über offene Finanzierungslinien bei Nice & Green in Höhe von 12 Millionen Franken. Der Finanzierungspartner habe Evolva kürzlich über eine andere Auslegung der für diese Linien geltenden Bedingungen informiert. Evolva habe von Nice & Green eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) erhalten, um die Situation zu lösen, und die Parteien streben demnach eine Einigung an. Ziel sei es, die Finanzierung von Evolva mindestens bis Ende 2023 zu sichern.