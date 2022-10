Das Unternehmen habe vom US-Institut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) einen Zuschuss in Höhe von 540'000 US-Dollar erhalten, teilte Evolva am Freitag mit. Die Mittel sollen für die Entwicklung von Nootkashield in neuen Formulierungen und Anwendungen im Bereich der Zeckenbissprävention eingesetzt werden. Der Zuschuss werde in mehreren Zahlungen über einen Zeitraum von 18 Monaten ausgezahlt. Beginn war der 30. September 2022.