Evolva werde die Aktionäre in den kommenden Tagen zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einladen, die voraussichtlich noch in diesem Jahr stattfinden werde. Dabei sollen die Aktionäre der Transaktion und der Liquidation zuzustimmen und die Dekotierung der Evolva-Aktien von der Schweizer Börse SIX beschliessen.