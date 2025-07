Die Umfirmierung ist der Vorschlag des Verwaltungsrats anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung von Evolva, welche am 25. Juli stattfinden wird. Begründet wird die Umbenennung in der am Donnerstag veröffentlichten Einladung zur GV mit dem Verkauf der Evolva AG an die kanadische Lallemand-Gruppe im Dezember 2023. Beim damaligen Verkauf des operativen Geschäfts sei vereinbart worden, den Namen zu ändern.