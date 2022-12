Das Biotechunternehmen Evolva muss wegen Verstössen gegen den Rechnungslegungsstandard IFRS eine Busse in Höhe von 50'000 Franken bezahlen. Die Sanktionskommission der SIX habe gegen die Firma eine entsprechende Sanktion ausgesprochen, teilte die SIX Exchange Regulation am Montag mit.

12.12.2022 07:18