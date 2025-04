Es gebe zwar auch in einer Krise Aktien, die zulegten. «Aber wenn die Zölle bleiben, deutet alles darauf hin, dass wir in eine Rezession gehen und kein oder nur wenig Wachstum haben. Am besten ist es jetzt, sein Geld in Cash oder kurzfristige Anleihen anzulegen», so Grübel weiter. Gold bezeichnet Grübel als sein bestes Investment. «Ich habe schon in Gold investiert, als die Unze noch unter 100 Dollar kostete. Es hat sich bis heute immer gelohnt.»