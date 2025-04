«Die Notenbanken investieren derzeit massiv in Gold», es sei eine «fundamentale Nachfrage» der Währungshüter nach dem Edelmetall, sagte Axel Weber, UBS-Verwaltungsratspräsident von 2012 bis 2022 und zuvor Präsident der Bundesbank, in seinem Vortrag am Institutional Money Kongress in Frankfurt am Mittwoch.