Das Aufatmen ist gross, nachdem US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend eine 90-tägige Zollpause angeordnet hat. Die amerikanischen Aktienmärkte zogen deutlich an, die stärkste Performance legte der Nasdaq mit einem Zuwachs von 12,2 Prozent hin. Doch auch der Dow Jones (plus 7,9 Prozent) und der marktbreite S&P 500 (plus 9,5 Prozent) schlossen markant höher. Und am Donnerstagvormittag machte auch die Schweizer Börse nach mehreren verlustreichen Tagen Boden gut. Gemessen am Swiss Market Index legte sie 4,5 Prozent zu.