Sie investieren auch stark in SK Hynix, ein Unternehmen, das Speicherchips herstellt, die für KI-Anwendungen grosse Vorteile bieten. Doch auch Samsung und Micron bauen solche Speicher. Warum investieren Sie in SK Hynix und nicht in Samsung oder Micron?

Wir bevorzugen SK Hynix auch in den kommenden Monaten weiterhin stark, da seine Technologieführerschaft im Bereich High-Bandwidth Memory (HBM) – einer wichtigen Komponente für fortschrittliche KI-Beschleuniger – und sein dominanter Marktanteil bei wichtigen Kunden, insbesondere Nvidia, nach wie vor im Mittelpunkt unserer Überzeugung stehen. Obwohl die Speicherindustrie historisch gesehen zyklisch ist und zwischen Engpässen und Überangeboten schwankt, bleibt die Kapazitätsausweitung angemessen . Die hohe Kapitalintensität und die langen Vorlaufzeiten für neue Fabriken halten von aggressiven Angebotserweiterungen ab und sorgen für ein günstiges Branchenumfeld. Obwohl Samsung voraussichtlich mit der Lieferung von HBM4 an Nvidia beginnen wird, gehen wir davon aus, dass SK Hynix auf absehbare Zeit seine dominante Position im HBM-Bereich behalten wird. Die bewährte Zuverlässigkeit in der Fertigung führt zu überlegenen Erträgen und niedrigeren Ausfallraten – wichtige Faktoren für die Kosteneffizienz in einem Segment, in dem Erfahrung, Größe und Ertragsmanagement eine grössere Rolle spielen als die Schlagzeilen machende Technologie allein.