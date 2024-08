In der Eurozone bereitet die deutsche Wirtschaft Sorgen, sie ist im zweiten Quartal geschrumpft. Und in China schwächelt der Privatkonsum, während die Krise des Immobiliensektors anhält. Insgesamt seien die Aussichten für die chinesische Wirtschaft «nicht rosig», schreibt Belvédère Asset Management in einem Kommentar vom Freitag. Hinzu komme der US-Wahlkampf. Er dürfte in den nächsten Wochen weiter Fahrt aufnehmen und mehr Volatilität an den Märkten bewirken.