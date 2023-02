Seines Erachtens wurde damit ein seit Oktober entstandener Aufwärtstrend verletzt. Und auch in Euro betrachtet habe sich die charttechnische Ausgangslage nach einem Rückschlag in einen längerfristigen Seitwärtstrend verschlechtert. Sollte sich der Goldpreis in Euro nicht schnell stabilisieren können, warnt der Experte gar vor Verleiderverkäufen und einem Taucher unter das Zwischentief vom Oktober. Damals wurden Tiefpreise von bis zu 1650 Euro (umgerechnet 1745 Dollar) je Unze bezahlt.