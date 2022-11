So setzt EY in den zwölf Monaten bis Juli 2023 ein Programm zur Neueinstellung im Umfang von rund 220'000 Mitarbeitern um. Dafür dürften in diesem Jahr mehr als 3 Millionen Lebensläufe gesichtet werden, sagte Trent Henry, bei EY Global Vice Chair für den Bereich Talent, im Bloomberg-Interview.