Die Verlängerung dieser Positionen könne in Stressphasen an den Devisenmärkten schwierig werden, warnte die EZB. Ein Albtraumszenario, das in dem Bericht nicht explizit genannt wird, wäre die Schliessung der Notfall-Liquiditätslinie der Fed für die EZB. Diese gilt seit der Finanzkrise als wichtiger Rückhalt für die Banken. Derzeit sieht die EZB zwar nur eine «begrenzte» Diskrepanz zwischen Dollar-Vermögenswerten und -Verbindlichkeiten. Sie warnte jedoch, dass die Absicherungsstrategien «das Liquiditätsrisiko nicht vollständig beseitigen».