Es gebe "eine gewisse Unlust auf Seiten der Banken, sich ernsthaft in aufsichtliche Diskussionen" über wirtschaftliche Risiken einzubringen, sagte der Präsident des Aufsichtsgremiums der EZB, Andrea Enria, am Dienstag laut Redetext bei einer Konferenz in Wien. Diese Haltung sei inakzeptabel, denn "die russische Invasion in der Ukraine entwickelt sich zu einem anhaltenden und umfassenden makroökonomischen Schock", der von den Aufsichtsbehörden "äusserste Vorsicht" verlange, sagte er.